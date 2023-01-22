Керк не стал приостанавливать контракт с «Локо» из уважения к клубу. «Антверпен» заплатит за аренду игрока

Футболист «Локомотива» Джирано Керк арендован «Антверпеном». Контракт игрока с москвичами продолжает действовать.

Как пишет телеграм-канал Metaratings со ссылкой на издание Voetbal Zone, Керк не стал приостанавливать соглашение из уважения к «Локомотиву». Этот шаг обеспечит выплаты в пользу москвичей от «Антверпена».

Керк выступает за «Локо» с 2021 года.

Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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