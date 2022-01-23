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Франция. Третья лига
Команды
Орлеан
Джимми Жиродо
Статистика
€ 150 тыс
Джимми Жиродо - статистика
Орлеан
16 января 1992 (34)
#8 | Защитник
184 см
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
18
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2 : 1
23.01.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 1
19.01.2022
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Труа
0 : 1
16.01.2022
Лион
64' - 90'
65'
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
1 : 1
22.12.2021
Брест
1' - 64'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 2
12.12.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
2 : 1
04.12.2021
Труа
1' - 90'
85'
33'
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
2 : 0
01.12.2021
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
1 : 0
28.11.2021
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
0 : 1
21.11.2021
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
4 : 0
05.11.2021
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
2 : 2
31.10.2021
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
1 : 2
24.10.2021
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
1 : 0
17.10.2021
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Труа
1 : 1
26.09.2021
Анжер
1' - 90'
63'
90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
3 : 1
22.09.2021
Труа
1' - 90'
28'
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
1 : 1
19.09.2021
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
0 : 2
12.09.2021
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
1 : 2
29.08.2021
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
1 : 1
22.08.2021
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Клермон
2 : 0
15.08.2021
Труа
1' - 90'
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Труа
1 : 2
07.08.2021
ПСЖ
1' - 90'
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