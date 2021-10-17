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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Ницца
Труа - Ницца: обзор матча 17 октября 2021
Труа
17.10.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
4'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Ницца
81'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Росарио
80'
Желтая карточка
А. Клод-Морис
Замена
Х. Сук
️️️️
Й. Тузгар
78'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Р. Рипар
77'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
73'
72'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Дольберг
72'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Ю. Аталь
Замена
Т. Дингом
️️️️
М. Бальде
63'
57'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Лемина
56'
Замена
А. Гуири
️️️️
Х. Будауи
Замена
И. Каборе
️️️️
Ю. Коне
46'
Желтая карточка
Р. Куаме
36'
Замена
А. Рами
️️️️
У. Эль-Хаджам
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Бальде
Пас отдал
Ж. Бьянсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Тристан Дингом
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
23
Адиль Рами
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Гайо
8
Жиродо
21
Салмье
99
Коне
2
Эль-Хаджам
7
Шавалерен
4
Бьянсон
26
Куаме
9
Рипар
17
Бальде
7
Тузгар
4-2-1-1-2
44
Бенитес
20
Аталь
20
Тодибо
4
Данте
11
Камара
13
Росарио
99
Лемина
6
Будауи
14
Стенгс
9
Дольберг
9
Делор
99
Коне
12
Каборе
12
Каборе
99
Коне
17
Бальде
5
Дингом
5
Дингом
17
Бальде
9
Рипар
19
Домингес
19
Домингес
9
Рипар
2
Эль-Хаджам
23
Рами
23
Рами
2
Эль-Хаджам
7
Тузгар
9
Сук
9
Сук
7
Тузгар
99
Лемина
19
Тюрам
19
Тюрам
99
Лемина
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
13
Росарио
9
Дольберг
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
9
Дольберг
20
Аталь
29
Гессан
29
Гессан
20
Аталь
6
Будауи
9
Гуири
9
Гуири
6
Будауи
Остались в запасе
Труа
Ницца
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Труа - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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