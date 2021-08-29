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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монако
Труа - Монако: обзор матча 29 августа 2021
Труа
29.08.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 2
Завершен
Монако
51'
Р. Агилар (АГ)
40'
С. Диоп
58'
С. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Монако
87'
Замена
И. Якобс
️️️️
С. Диоп
86'
Замена
Э. Матацо
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Л. Лумека
️️️️
Ж. Бьянсон
78'
Замена
Б. Домингес
️️️️
М. Бальде
78'
76'
Замена
К. Матсима
️️️️
Б. Бадьяшиль
Замена
К. Азамум
️️️️
У. Эль-Хаджам
72'
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
68'
66'
Замена
А. Дисаси
️️️️
Г. Марипан
65'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ж. Лукас
58'
ГОЛ! 1:2!
С. Диоп
Пас отдал
Ю. Фофана
Замена
И. Каборе
️️️️
Д. Шамбос
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Агилар
51'
48'
Желтая карточка
О. Чуамени
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Диоп
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
28'
Желтая карточка
Г. Марипан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
12
Леви Лумека
ЛВ
19
Брендон Домингес
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-2-2-1
93
Гайо
2
Эль-Хаджам
8
Жиродо
21
Салмье
4
Бьянсон
5
Тардье
26
Куаме
7
Шамбос
9
Рипар
17
Бальде
7
Тузгар
4-1-2-2-1
1
Нюбель
2
Агилар
5
Бадьяшиль
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
6
Лукас
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
2
Эль-Хаджам
15
Азамум
15
Азамум
2
Эль-Хаджам
7
Шамбос
12
Каборе
12
Каборе
7
Шамбос
17
Бальде
19
Домингес
19
Домингес
17
Бальде
4
Бьянсон
12
Лумека
12
Лумека
4
Бьянсон
5
Бадьяшиль
5
Матсима
5
Матсима
5
Бадьяшиль
3
Марипан
21
Дисаси
21
Дисаси
3
Марипан
10
Мартинш
8
Матацо
8
Матацо
10
Мартинш
10
Диоп
4
Якобс
4
Якобс
10
Диоп
6
Лукас
18
Изидор
18
Изидор
6
Лукас
Остались в запасе
Труа
Монако
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
99
Радослав Майецки
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
3
Габриэль Мутомбо
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Труа - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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