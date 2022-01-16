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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Лион
Труа - Лион: обзор матча 16 января 2022
Труа
16.01.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Лион
33'
М. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Лион
86'
Желтая карточка
М. Густо
81'
Замена
М. Густо
️️️️
М. Дембеле
66'
Замена
Д. Шакири
️️️️
У. Ауа
Желтая карточка
Д. Жиродо
65'
Замена
Д. Жиродо
️️️️
Д. Шамбос
64'
Желтая карточка
Ж. Родригес
45'
+4
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
9
Рено Рипар
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
3-4-2-1
93
Гайо
14
Палмер-Браун
23
Рами
21
Салмье
5
Конте
5
Тардье
7
Шавалерен
9
Рипар
5
Дингом
7
Шамбос
7
Родригес
3-2-3-1-1
1
Лопеш
3
Да Силва
17
Боатенг
23
Люкеба
15
Дюбуа
17
Энрике
8
Какере
10
Ауа
39
Гимарайнс
11
Пакета
9
Дембеле
7
Шамбос
8
Жиродо
8
Жиродо
7
Шамбос
9
Дембеле
27
Густо
27
Густо
9
Дембеле
10
Ауа
10
Шакири
10
Шакири
10
Ауа
Остались в запасе
Труа
Лион
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
77
Нассим Шадли
ПВ
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Труа - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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