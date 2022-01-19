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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Труа
Монпелье - Труа: обзор матча 19 января 2022
Монпелье
19.01.2022, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Труа
74'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Труа
Желтая карточка
Д. Ферри
87'
86'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Э. Палмер-Браун
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ж. Шотар
85'
Замена
В. Жермен
️️️️
С. Мавидиди
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
Х. Шавалерен
Пас отдал
Ж. Родригес
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Суке
70'
Желтая карточка
С. Мавидиди
68'
Желтая карточка
Ж. Шотар
66'
Красная карточка
Т. Саванье
63'
Желтая карточка
А. Суке
58'
46'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
А. Рами
Желтая карточка
Ф. Мойе
38'
33'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Н. Шадли
21'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Труа
93
Готье Гайо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
76
Яссер Ларуки
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
4-1-2-1-2
1
Омлин
23
Ристич
12
Сахо
31
Коцца
2
Суке
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
45
Мавидиди
11
Ваи
4-2-2-1-1
93
Гайо
4
Бьянсон
23
Рами
14
Палмер-Браун
21
Салмье
5
Тардье
7
Шавалерен
5
Дингом
7
Шамбос
77
Шадли
7
Родригес
2
Суке
10
Самбья
10
Самбья
2
Суке
45
Мавидиди
98
Жермен
98
Жермен
45
Мавидиди
13
Шотар
16
Джоаккини
16
Джоаккини
13
Шотар
23
Рами
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
23
Рами
14
Палмер-Браун
76
Ларуки
76
Ларуки
14
Палмер-Браун
77
Шадли
19
Домингес
19
Домингес
77
Шадли
Остались в запасе
Монпелье
Труа
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
40
Себастьен Рено
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Статистика матча Монпелье - Труа
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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