Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марко Стиперманн - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1991 (35), Дортмунд
#22 | Полузащитник
190 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
17
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Барнсли
2 : 2
08.05.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Норвич Сити
4 : 1
01.05.2021
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
24.04.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
0 : 1
20.04.2021
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Норвич Сити
1 : 3
17.04.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
0 : 1
10.04.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Норвич Сити
7 : 0
06.04.2021
Хаддерсфилд Таун
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Престон
1 : 1
02.04.2021
Норвич Сити
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
1 : 1
20.03.2021
Блэкберн
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.03.2021
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Норвич Сити
2 : 0
19.12.2020
Кардифф
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Рединг
1 : 2
16.12.2020
Норвич Сити
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 2
12.12.2020
Норвич Сити
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
09.12.2020
Ноттингем Форест
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
05.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
3 : 1
02.12.2020
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
1 : 1
28.11.2020
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 3
24.11.2020
Норвич Сити
1' - 60'
18'
23'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
0 : 1
21.11.2020
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
1 : 0
07.11.2020
Суонси
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Норвич Сити
0 : 0
03.11.2020
Миллуолл
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бристоль Сити
1 : 3
31.10.2020
Норвич Сити
1' - 72'
6'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
1 : 1
27.10.2020
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 2
17.10.2020
Норвич Сити
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Норвич Сити
0 : 1
03.10.2020
Дерби Каунти
1' - 69'
Главные новости
Реакция Мостового на очередное удаление Мостового
21:53
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
21:30
1
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
20:55
18
Бывший президент «Спартака» назвал игру команды цирком
20:43
10
Лапочкин оценил удаление Максименко с «Акроном»
20:37
4
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
137
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
6
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
5
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
6
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+