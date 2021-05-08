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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Норвич Сити
Барнсли - Норвич Сити: обзор матча 08 мая 2021
Барнсли
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
24'
К. Вудроу
43'
К. Чаплин
26'
Э. Буэндия
54'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Норвич Сити
90'
Желтая карточка
Э. Буэндия
87'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
87'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
А. Теттей
Замена
Л. Китчинг
️️️️
Т. Сиббик
82'
72'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Д. Хагилл
Желтая карточка
Т. Сиббик
66'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Я. Мун
66'
Желтая карточка
Р. Палмер
63'
Замена
Д. Дайк
️️️️
К. Вудроу
55'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Моррис
55'
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
55'
54'
ГОЛ! 2:2!
А. Айда
Пас отдал
Т. Кантвелл
53'
Замена
А. Айда
️️️️
К. МакЛин
ГОЛ! 2:1!
К. Чаплин
Пас отдал
К. Стайлс
43'
26'
ГОЛ! 1:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
М. Ааронс
ГОЛ! 1:0!
К. Вудроу
Пас отдал
К. Моррис
24'
Желтая карточка
К. Чаплин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-2-3
40
Коллинс
4
Мун
6
Хелик
5
Андерсен
6
Сиббик
2
Бриттан
17
Палмер
4
Стайлс
8
Чаплин
12
Вудроу
9
Моррис
4-3-1-2
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
13
Яннулис
6
Теттей
23
МакЛин
8
Вранчич
10
Кантвелл
9
Хагилл
10
Буэндия
6
Сиббик
15
Китчинг
15
Китчинг
6
Сиббик
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
4
Мун
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Мун
9
Моррис
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Моррис
12
Вудроу
9
Дайк
9
Дайк
12
Вудроу
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
6
Теттей
18
Серенсен
18
Серенсен
6
Теттей
9
Хагилл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
9
Хагилл
23
МакЛин
33
Айда
33
Айда
23
МакЛин
Остались в запасе
Барнсли
Норвич Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
22
Марко Стиперманн
АП
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
22
Марко Стиперманн
АП
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Барнсли - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
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Бристоль Сити
0 : 5
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0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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