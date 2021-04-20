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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Уотфорд
Норвич Сити - Уотфорд: обзор матча 20 апреля 2021
Норвич Сити
20.04.2021, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
57'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Уотфорд
90'
+8
Желтая карточка
Н. Чалоба
Желтая карточка
Д. Хагилл
90'
+6
Замена
М. Вранчич
️️️️
Т. Кантвелл
89'
83'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
К. Кэткарт
82'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
Т. Клеверли
Замена
П. Плахета
️️️️
Э. Омобамиделе
81'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Х. Кинтилья
81'
Желтая карточка
К. МакЛин
73'
70'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Гослинг
70'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
65'
Желтая карточка
Т. Клеверли
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Доуэлл
65'
Желтая карточка
О. Скипп
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гослинг
Пас отдал
Ж. Педро
49'
Желтая карточка
А. Масина
27'
Желтая карточка
У. Хьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
12
Омобамиделе
6
Кинтилья
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
4-4-1-1
26
Бахман
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
25
Масина
8
Клеверли
19
Хьюз
32
Гослинг
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
6
Кинтилья
11
Эрнандес
11
Эрнандес
6
Кинтилья
12
Омобамиделе
77
Плахета
77
Плахета
12
Омобамиделе
10
Кантвелл
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Кантвелл
26
Доуэлл
9
Хагилл
9
Хагилл
26
Доуэлл
32
Гослинг
15
Чалоба
15
Чалоба
32
Гослинг
8
Клеверли
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
8
Клеверли
20
Кэткарт
27
Кабаселе
27
Кабаселе
20
Кэткарт
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
Остались в запасе
Норвич Сити
Уотфорд
19
Бали Мамба
ПЗ
22
Марко Стиперманн
АП
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
22
Марко Стиперманн
АП
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Норвич Сити - Уотфорд
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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