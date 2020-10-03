Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Дерби Каунти
Норвич Сити - Дерби Каунти: обзор матча 03 октября 2020
Норвич Сити
03.10.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
87'
W. Rooney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Дерби Каунти
88'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
W. Rooney
87'
ГОЛ! 0:1!
W. Rooney
Желтая карточка
Л. Рупп
86'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Э. Буэндия
84'
80'
Замена
М. Берд
️️️️
К. Йозвяк
79'
Желтая карточка
Д. Найт
79'
Желтая карточка
Г. Шинни
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Стиперманн
69'
63'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Холмс
Замена
А. Айда
️️️️
О. Эрнандес
57'
Желтая карточка
К. Циммерманн
54'
Пенальти не реализован!
Т. Пукки
52'
Желтая карточка
Э. Буэндия
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Крул
6
Кинтилья
23
Гибсон
4
Циммерманн
3
Ааронс
34
Скипп
10
Рупп
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-3-1
1
Маршалл
5
Кларк
9
12
Эванс
33
Дэйвис
3
Бьюкэнан
14
Холмс
4
Шинни
12
Найт
72
Йозвяк
22
Стиперманн
8
Вранчич
8
Вранчич
22
Стиперманн
11
Эрнандес
33
Айда
33
Айда
11
Эрнандес
10
Буэндия
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Буэндия
72
Йозвяк
18
Берд
18
Берд
72
Йозвяк
14
Холмс
7
Уиттакер
7
Уиттакер
14
Холмс
9
7
Мэрриот
7
Мэрриот
9
Остались в запасе
Норвич Сити
Дерби Каунти
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Майк те Верик
ЦЗ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
23
Майк те Верик
ЦЗ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Норвич Сити - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Дерби Каунти
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+