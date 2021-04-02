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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Норвич Сити
Престон - Норвич Сити: обзор матча 02 апреля 2021
Престон
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
90+5'
Б. Поттс
17'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Норвич Сити
ГОЛ! 1:1!
Б. Поттс
90'
+5
89'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Пукки
89'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Кантвелл
82'
Замена
О. Скипп
️️️️
Э. Буэндия
72'
Замена
М. Стиперманн
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Ч. Эванс
72'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Т. Баркуйзен
71'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Э. Риис
71'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
64'
Замена
Д. Моламби
️️️️
С. Синклейр
57'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
К. МакЛин
Желтая карточка
Р. Ледсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Джош Мартин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-3
1
Иверсен
4
ван ден Берг
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
4
Ледсон
29
Баркуйзен
14
Джонсон
17
Риис
7
Синклейр
17
Эванс
4-3-1-2
23
Крул
19
Мамба
6
Кинтилья
4
Хэнли
12
Омобамиделе
26
Доуэлл
18
Серенсен
23
МакЛин
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
17
Риис
17
Гордон
17
Гордон
17
Риис
17
Эванс
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
17
Эванс
7
Синклейр
8
Моламби
8
Моламби
7
Синклейр
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
24
Магуайр
29
Баркуйзен
10
Буэндия
34
Скипп
34
Скипп
10
Буэндия
20
Пукки
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Пукки
26
Доуэлл
22
Стиперманн
22
Стиперманн
26
Доуэлл
10
Кантвелл
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Кантвелл
Остались в запасе
Престон
Норвич Сити
1
Matthew Hudson
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
20
Paul Huntington
ЦЗ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦП
20
Paul Huntington
ЦЗ
31
Билли Бодин
ЦФ
Остались в запасе
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Престон - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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