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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Борнмут
Норвич Сити - Борнмут: обзор матча 17 апреля 2021
Норвич Сити
17.04.2021, суббота, 22:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
5'
Э. Буэндия
50'
С. Сарридж
57'
А. Данжума
76'
Л. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Борнмут
90'
+2
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Данжума
Желтая карточка
О. Скипп
90'
+1
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Э. Буэндия
77'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Кантвелл
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Л. Келли
Пас отдал
А. Данжума
71'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Брукс
70'
Желтая карточка
Д. Брукс
59'
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
К. МакЛин
58'
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Данжума
Пас отдал
С. Кук
Замена
П. Плахета
️️️️
Т. Пукки
55'
Желтая карточка
Т. Крул
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Сарридж
46'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ж. Лерма
35'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
Я. Серенсен
️️️️
К. Доуэлл
22'
Красная карточка
Д. Яннулис
17'
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Пукки
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
3-2-2-2-1
31
Бегович
4
Пирсон
15
Смит
27
Кук
6
Келли
20
Картер-Викерс
8
Биллинг
8
Лерма
7
Брукс
7
Данжума
19
Соланке
10
Буэндия
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
77
Плахета
77
Плахета
20
Пукки
26
Доуэлл
18
Серенсен
18
Серенсен
26
Доуэлл
10
Кантвелл
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Кантвелл
7
Брукс
19
Станислас
19
Станислас
7
Брукс
7
Данжума
3
Стейси
3
Стейси
7
Данжума
8
Лерма
9
Сарридж
9
Сарридж
8
Лерма
Остались в запасе
Норвич Сити
Борнмут
22
Марко Стиперманн
АП
19
Бали Мамба
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
19
Бали Мамба
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Норвич Сити - Борнмут
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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