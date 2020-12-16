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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Норвич Сити
Рединг - Норвич Сити: обзор матча 16 декабря 2020
Рединг
16.12.2020, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
14'
М. Олисе
11'
Э. Буэндия
55'
Т. Пукки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Норвич Сити
90'
+2
Замена
А. Теттей
️️️️
К. Доуэлл
89'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Т. Холмс
80'
Замена
T. Esteves
️️️️
А. Семеду
67'
Замена
S. Baldock
️️️️
S. Aluko
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Пукки
46'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Стиперманн
46'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Д. Мартин
ГОЛ! 1:1!
М. Олисе
Пас отдал
О. Эджария
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Рединг
24
Sam Walker
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Райан Ист
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-5-2
1
Кабрал
12
Холмс
5
Моррисон
26
Мур
4
Риномхота
30
Семеду
17
Олисе
14
Эджария
29
Лорент
23
19
3-1-2-1-3
23
МакГоверн
3
Ааронс
4
Хэнли
4
Циммерманн
34
Скипп
18
Серенсен
23
МакЛин
22
Стиперманн
16
Мартин
20
Пукки
10
Буэндия
12
Холмс
26
Макинтайр
26
Макинтайр
12
Холмс
30
Семеду
19
19
30
Семеду
23
9
9
23
16
Мартин
10
Кантвелл
10
Кантвелл
16
Мартин
Доуэлл
6
Теттей
6
Теттей
Доуэлл
22
Стиперманн
26
Доуэлл
26
Доуэлл
22
Стиперманн
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
Остались в запасе
Рединг
Норвич Сити
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Sam Walker
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Sam Walker
ВР
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Рединг - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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