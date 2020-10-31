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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 31 октября 2020
Бристоль Сити
31.10.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 3
Завершен
Норвич Сити
15'
Д. Хант
6'
Т. Пукки
14'
Т. Пукки
45+1'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
90'
+1
Замена
Б. Мамба
️️️️
П. Плахета
84'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Н. Уэллс
78'
77'
Желтая карточка
Л. Рупп
Замена
А. Семеньо
️️️️
C. Brunt
76'
Пенальти не реализован!
Н. Уэллс
75'
73'
Желтая карточка
Т. Крул
72'
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Стиперманн
66'
Желтая карточка
Б. Гибсон
61'
Желтая карточка
Я. Серенсен
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
T. Moore
57'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Э. Буэндия
Пас отдал
Б. Гибсон
ГОЛ! 1:2!
Д. Хант
Пас отдал
Д. Патерсон
15'
14'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пукки
Пас отдал
Я. Серенсен
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Стиперманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-2-3-2
25
Бентли
26
Калас
4
26
Винер
32
Хант
12
Дасилва
35
Патерсон
11
47
О'Доуда
21
Уэллс
18
Мартин
3-1-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
34
Скипп
18
Серенсен
10
Рупп
22
Стиперманн
77
Плахета
20
Пукки
10
Буэндия
4
19
Бакинсон
19
Бакинсон
4
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Уэллс
11
42
Семеньо
42
Семеньо
11
77
Плахета
19
Мамба
19
Мамба
77
Плахета
22
Стиперманн
23
МакЛин
23
МакЛин
22
Стиперманн
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
1
Макс О'Лири
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
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Норвич Сити
- : -
24.11.2026
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Норвич Сити
2 : 1
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0 : 5
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Дерби Каунти
0 : 4
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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