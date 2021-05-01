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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Рединг
Норвич Сити - Рединг: обзор матча 01 мая 2021
Норвич Сити
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
30'
К. Доуэлл
64'
К. Доуэлл
78'
Х. Кинтилья
85'
Т. Пукки
12'
Д. Лорент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Рединг
Замена
Б. Мамба
️️️️
М. Ааронс
89'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Х. Кинтилья
87'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
86'
ГОЛ! 4:1!
Т. Пукки
85'
Замена
М. Вранчич
️️️️
К. Доуэлл
83'
Замена
А. Теттей
️️️️
Э. Буэндия
82'
ГОЛ! 3:1!
Х. Кинтилья
78'
77'
Желтая карточка
А. Семеду
68'
Замена
T. Esteves
️️️️
М. Олисе
68'
Замена
А. Семеду
️️️️
D. Tetek
ГОЛ! 2:1!
К. Доуэлл
Пас отдал
Т. Кантвелл
64'
62'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Свифт
Желтая карточка
О. Скипп
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Доуэлл
30'
25'
Желтая карточка
О. Ричардс
Желтая карточка
М. Ааронс
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лорент
Пас отдал
М. Олисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
28
Мамади Камара
АП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
12
Омобамиделе
6
Кинтилья
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
23
МакЛин
26
Доуэлл
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
3-4-3
1
Кабрал
12
Холмс
17
Идом
3
Ричардс
8
Свифт
17
Олисе
14
Эджария
29
Лорент
19
Жоао
34
19
3
Ааронс
19
Мамба
19
Мамба
3
Ааронс
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Буэндия
6
Теттей
6
Теттей
10
Буэндия
26
Доуэлл
8
Вранчич
8
Вранчич
26
Доуэлл
6
Кинтилья
9
Хагилл
9
Хагилл
6
Кинтилья
17
Олисе
19
19
17
Олисе
34
30
Семеду
30
Семеду
34
8
Свифт
11
Мейте
11
Мейте
8
Свифт
Остались в запасе
Норвич Сити
Рединг
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
22
Марко Стиперманн
АП
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
28
Мамади Камара
АП
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
22
Марко Стиперманн
АП
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЦП
Остались в запасе
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
28
Мамади Камара
АП
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Норвич Сити - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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