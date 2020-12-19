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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Кардифф
Норвич Сити - Кардифф: обзор матча 19 декабря 2020
Норвич Сити
19.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
27'
Э. Буэндия
70'
Т. Кантвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Кардифф
90'
+5
Желтая карточка
Х. Уилсон
Замена
А. Теттей
️️️️
М. Ааронс
90'
+2
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
90'
+2
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Э. Буэндия
84'
82'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Замена
М. Стиперманн
️️️️
М. Вранчич
81'
77'
Замена
М. Харрис
️️️️
О. Ожо
ГОЛ! 2:0!
Т. Кантвелл
Пас отдал
Э. Буэндия
70'
66'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Пак
57'
Желтая карточка
О. Ожо
54'
Желтая карточка
К. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
К. МакЛин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
37
Chanka Zimba
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
3-1-3-1-2
23
МакГоверн
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
34
Скипп
8
Вранчич
18
Серенсен
23
МакЛин
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
3-5-1-1
12
Смитис
8
Каннингэм
35
Нельсон
23
Моррисон
9
Ожо
7
Пак
6
Волкс
10
Бакуна
32
Роллс
10
Уилсон
19
Глатцель
8
Вранчич
22
Стиперманн
22
Стиперманн
8
Вранчич
10
Буэндия
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Буэндия
3
Ааронс
6
Теттей
6
Теттей
3
Ааронс
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
9
Ожо
9
Харрис
9
Харрис
9
Ожо
7
Пак
30
Хойлетт
30
Хойлетт
7
Пак
Остались в запасе
Норвич Сити
Кардифф
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
37
Chanka Zimba
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
37
Chanka Zimba
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Норвич Сити - Кардифф
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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