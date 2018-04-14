Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лоик Дамур - статистика

Завершил карьеру
8 января 1991 (35)
#20 | Полузащитник
181 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кардифф
19
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
0 : 2
14.04.2018
Кардифф
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
0 : 1
06.04.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 3
13.03.2018
Кардифф
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Кардифф
3 : 2
10.03.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
2 : 1
06.03.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
1 : 0
25.02.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
21.02.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Миллуолл
1 : 1
09.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
20.01.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
4 : 0
13.01.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
01.01.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
0 : 1
29.12.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Кардифф
2 : 4
26.12.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Болтон
2 : 0
23.12.2017
Кардифф
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Кардифф
1 : 0
16.12.2017
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
2 : 2
11.12.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
3 : 1
01.12.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Барнсли
0 : 1
21.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
2 : 0
18.11.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бристоль Сити
2 : 1
04.11.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
3 : 1
31.10.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
0 : 0
28.10.2017
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
0 : 1
21.10.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
13.10.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Кардифф
0 : 0
30.09.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 1
26.09.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
1 : 2
23.09.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
1 : 1
16.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
3 : 0
12.09.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
1 : 1
09.09.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Кардифф
2 : 1
26.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
19.08.2017
Кардифф
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Кардифф
2 : 0
15.08.2017
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
3 : 0
12.08.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бертон Альбион
0 : 1
05.08.2017
Кардифф
65' - 90'
87'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+