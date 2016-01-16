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    Бенуа Тремулинас - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Бенуа
    Фамилия Тремулинас
    Команда Бордо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 24 0 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.03.2016 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Севилья (Севилья)
    13.03.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 4:2 Вильярреал (Вильярреал)
    02.03.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    28.02.2016 1' -90' Барселона (Барселона) 2:1 Севилья (Севилья)
    20'
    21.02.2016 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:2 Севилья (Севилья)
    14.02.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    31.01.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Леванте (Валенсия)
    76'
    24.01.2016 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Севилья (Севилья)
    16.01.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Малага (Малага)
    09.01.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    30.12.2015 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    19.12.2015 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Севилья (Севилья)
    63'
    12.12.2015 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Спортинг (Хихон)
    21.11.2015 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Севилья (Севилья)
    08.11.2015 1' -90' Севилья (Севилья) 3:2 Реал (Мадрид)
    31.10.2015 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Севилья (Севилья)
    24.10.2015 1' -90' Севилья (Севилья) 5:0 Хетафе (Хетафе)
    17.10.2015 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Севилья (Севилья)
    03.10.2015 1' -87' Севилья (Севилья) 2:1 Барселона (Барселона)
    72'
    26.09.2015 1' -90' Севилья (Севилья) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    23'
    23.09.2015 1' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 2:0 Севилья (Севилья)
    11.09.2015 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Севилья (Севилья)
    63'
    30.08.2015 1' -90' Севилья (Севилья) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2015 1' -90' Малага (Малага) 0:0 Севилья (Севилья)
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