Бенуа Тремулинас - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Тремулинас
|Команда
|Бордо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Тремулинас
|Команда
|Бордо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|24
|0
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.03.2016
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Севилья (Севилья)
|13.03.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.03.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|28.02.2016
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|20'
|21.02.2016
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|14.02.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|31.01.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|76'
|24.01.2016
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|16.01.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Малага (Малага)
|09.01.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|30.12.2015
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|19.12.2015
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|63'
|12.12.2015
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|21.11.2015
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|08.11.2015
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:2
|Реал (Мадрид)
|31.10.2015
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|24.10.2015
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|5:0
|Хетафе (Хетафе)
|17.10.2015
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|03.10.2015
|1' -87'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Барселона (Барселона)
|72'
|26.09.2015
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|23'
|23.09.2015
|1' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|11.09.2015
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|63'
|30.08.2015
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2015
|1' -90'
|Малага (Малага)
|0:0
|Севилья (Севилья)