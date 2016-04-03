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Бенуа Тремулинас
Статистика
Бенуа Тремулинас - статистика
Завершил карьеру
28 декабря 1985 (40)
#14 | Защитник
176 см | 70 кг
Франция | Реюнион
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
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Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
24
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
1 : 2
03.04.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
4 : 0
20.03.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
4 : 2
13.03.2016
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 0
02.03.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 1
28.02.2016
Севилья
1' - 90'
20'
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
14.02.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 1
31.01.2016
Леванте
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
0 : 0
24.01.2016
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 1
16.01.2016
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
2 : 0
09.01.2016
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 0
30.12.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
0 : 0
19.12.2015
Севилья
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
2 : 0
12.12.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
21.11.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
3 : 2
08.11.2015
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
2 : 1
31.10.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5 : 0
24.10.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 1
03.10.2015
Барселона
1' - 87'
72'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
23.09.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1 : 1
11.09.2015
Севилья
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 3
30.08.2015
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0 : 0
21.08.2015
Севилья
1' - 90'
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