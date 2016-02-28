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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 28 февраля 2016
Барселона
28.02.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
31'
Л. Месси
48'
Ж. Пике
20'
Витоло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
Желтая карточка
Ж. Пике
89'
77'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Роберто
75'
74'
Замена
Х. Муньос Муньос
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
С. Роберто
73'
Желтая карточка
Д. Алвес
69'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Туран
63'
61'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
С. Кристофоро
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Видаль
54'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Суарес
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
31'
29'
Желтая карточка
А. Рами
20'
ГОЛ! 0:1!
Витоло
Пас отдал
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЛП
7
Витоло
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
3
Пике
22
Матье
22
Видаль
5
Бускетс
6
Роберто
66
Туран
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Рами
14
Тремулинас
41
Кристофоро
15
Н'Зонзи
7
Крон-Дели
10
Иборра
7
Витоло
9
Гамейро
22
Видаль
10
Алвес
10
Алвес
22
Видаль
6
Роберто
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Роберто
66
Туран
8
Иньеста
8
Иньеста
66
Туран
41
Кристофоро
22
Коноплянка
22
Коноплянка
41
Кристофоро
10
Иборра
18
Муньос Муньос
18
Муньос Муньос
10
Иборра
Остались в запасе
Барселона
Севилья
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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