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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 21 августа 2015
Малага
21.08.2015, пятница, 21:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Замена
Хуанпи
️️️️
С. Дардер
85'
81'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
К. Гамейро
80'
Желтая карточка
Бету
Замена
Хуанкар
️️️️
Р. Орта
80'
76'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
73'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Э. Банега
69'
Вторая желтая
С. Н'Зонзи
Замена
Дуда
️️️️
Д. Чоп
67'
65'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
А. Бока
64'
47'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
42'
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Шарлес
42'
Желтая карточка
С. Дардер
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-2-1-3
13
Камени
15
Бока
2
Ангелери
6
Альбентоса
16
Росалес
10
Дардер
12
Тиссоне
21
Орта
9
Чоп
39
Амрабат
19
Шарлес
3-2-2-2-1
34
Бету
23
Коке
23
Рами
14
Тремулинас
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
10
Иборра
11
Банега
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
21
Орта
27
Хуанкар
27
Хуанкар
21
Орта
10
Дардер
10
Хуанпи
10
Хуанпи
10
Дардер
9
Чоп
17
Дуда
17
Дуда
9
Чоп
11
Банега
25
Мариано
25
Мариано
11
Банега
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
9
Гамейро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Гамейро
Остались в запасе
Малага
Севилья
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Аднан Тигадуини
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Севилья
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Спорт Плюс
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