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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 03 апреля 2016
Севилья
03.04.2016, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
50'
К. Гамейро (П)
2'
М. Бергара
34'
Г. Крыховяк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Бершиче
86'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Вела
75'
Желтая карточка
Х. Рульи
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
72'
68'
Вторая желтая
М. Бергара
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Г. Крыховяк
66'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
64'
59'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
52'
Замена
А. Элустондо
️️️️
К. Мартинес
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
52'
51'
Желтая карточка
М. Бергара
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Гамейро
50'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Кристофоро
45'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Крыховяк
Желтая карточка
А. Рами
28'
26'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Витоло
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Бергара
Пас отдал
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
25
Мариано
23
Рами
20
Крыховяк
11
Банега
41
Кристофоро
19
Рейес
7
Витоло
9
Гамейро
4-4-1-1
28
Рульи
19
Мартинес
13
Рейес
26
Мартинес
17
Бершиче
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
21
Оярсабаль
10
Вела
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
20
Крыховяк
41
Кристофоро
10
Иборра
10
Иборра
41
Кристофоро
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
19
Мартинес
6
Элустондо
6
Элустондо
19
Мартинес
10
Вела
3
Гонсалес
3
Гонсалес
10
Вела
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
77
Брума
ЛВ
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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