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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 21 ноября 2015
Реал Сосьедад
21.11.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
73'
И. Агиррече
77'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
Замена
К. Мартинес
️️️️
А. Элустондо
88'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
81'
Замена
М. Бергара
️️️️
С. Каналес
79'
ГОЛ! 2:0!
Х. Прието
77'
73'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
73'
62'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Брума
62'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
40'
21'
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
М. Андреолли
7'
Желтая карточка
М. Андреолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-2-1
28
Рульи
17
Бершиче
3
Гонсалес
6
Элустондо
26
Мартинес
10
Прието
14
Пардо
14
Ильярраменди
77
Брума
20
Каналес
9
Агиррече
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
23
Рами
25
Мариано
3
Андреолли
14
Тремулинас
20
Крыховяк
15
Н'Зонзи
10
Иборра
19
Рейес
7
Витоло
9
Иммобиле
6
Элустондо
19
Мартинес
19
Мартинес
6
Элустондо
20
Каналес
5
Бергара
5
Бергара
20
Каналес
77
Брума
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
77
Брума
3
Андреолли
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
3
Андреолли
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
9
Иммобиле
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Иммобиле
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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