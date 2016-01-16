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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Малага
Севилья - Малага: обзор матча 16 января 2016
Севилья
16.01.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Малага
40'
К. Гамейро
42'
К. Гамейро
72'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Малага
90'
+2
Вторая желтая
А. Бока
90'
+1
Желтая карточка
А. Бока
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
М. Крон-Дели
85'
Вторая желтая
В. Иборра
83'
Желтая карточка
В. Иборра
81'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Э. Банега
77'
72'
ГОЛ! 2:1!
Шарлес
68'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Н. Амрабат
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Кристофоро
64'
57'
Желтая карточка
И. Камачо
53'
Замена
Дуда
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
С. Кристофоро
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Рами
40'
29'
Желтая карточка
Д. Чоп
Желтая карточка
Коке
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
23
Рами
23
Коке
20
Крыховяк
11
Банега
23
Карришу
7
Крон-Дели
41
Кристофоро
7
Витоло
9
Гамейро
4-3-3
13
Камени
6
Альбентоса
3
Велигтон
16
Росалес
15
Бока
36
Ресио
4
Камачо
5
Кастро
19
Шарлес
39
Амрабат
9
Чоп
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
7
Крон-Дели
11
Банега
19
Рейес
19
Рейес
11
Банега
41
Кристофоро
10
Иборра
10
Иборра
41
Кристофоро
9
Чоп
17
Дуда
17
Дуда
9
Чоп
39
Амрабат
24
Санта Крус
24
Санта Крус
39
Амрабат
Остались в запасе
Севилья
Малага
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Малага
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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