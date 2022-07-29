Юлиус Каде - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Юлиус
|Фамилия
|Каде
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1999 (23 года)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Юлиус
|Фамилия
|Каде
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1999 (23 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Дрезден)
|0:1
|Штутгарт (Штутгарт)