Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юлиус Каде - статистика

Завершил карьеру
20 мая 1999 (27), Берлин
#21 | Полузащитник
167 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Веен
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
Веен
1 : 2
28.05.2024
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Веен
3 : 5
28.04.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
20.04.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Веен
0 : 2
13.04.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганза
3 : 1
05.04.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Гамбург
3 : 0
17.03.2024
Веен
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Веен
1 : 1
09.03.2024
Ганновер-96
1' - 76'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
0 : 3
03.03.2024
Веен
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Карлсруэ
2 : 2
02.02.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Веен
3 : 1
27.01.2024
Герта
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Магдебург
1 : 0
21.01.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Санкт-Паули
1 : 1
17.12.2023
Веен
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Веен
1 : 3
08.12.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
26.11.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Веен
2 : 1
12.11.2023
Кайзерслаутерн
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Оснабрюк
0 : 2
21.10.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Веен
1 : 1
07.10.2023
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
2 : 0
30.09.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Веен
0 : 2
23.09.2023
Эльверсберг
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
15.09.2023
Веен
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 1
27.08.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Веен
1 : 0
18.08.2023
Карлсруэ
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+