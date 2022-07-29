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    Юлиус Каде - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Юлиус
    Фамилия Каде
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1999 (23 года)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2022 1' -90' Динамо (Дрезден) 0:1 Штутгарт (Штутгарт)
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