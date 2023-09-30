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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Веен
Ганновер-96 - Веен: обзор матча 30 сентября 2023
Ганновер-96
30.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Веен
11'
Х. Нильсен
74'
Д. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Веен
90'
+2
Желтая карточка
М. Анга
Замена
Я. Люрс
️️️️
Л. Шауб
88'
83'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
Замена
E. Brooklyn
️️️️
Б. Арри-Мби
81'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кен
Пас отдал
Л. Шауб
74'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
65'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
С. Тойхерт
65'
61'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
K. Froese
60'
Замена
A. Ćatić
️️️️
S. Mockenhaupt
46'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Х. Ли
18'
Желтая карточка
А. Вукотич
16'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
И. Пртаджин
ГОЛ! 1:0!
Х. Нильсен
Пас отдал
Ф. Нойман
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
6
Джино Фешнер
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
1
Arthur Lyska
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
17
Кен
6
Кунце
23
Дем
8
21
Шауб
7
Нильсен
36
Тойхерт
3-2-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
30
6
Фешнер
9
Пртаджин
9
Гоппел
30
Хойссер
14
Ли
4
21
Шауб
49
Люрс
49
Люрс
21
Шауб
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
36
Тойхерт
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
36
Тойхерт
26
Арри-Мби
14
14
26
Арри-Мби
30
21
Гюнтер
21
Гюнтер
30
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
14
Ли
25
Бацнер
25
Бацнер
14
Ли
4
34
34
4
9
Пртаджин
19
Ковачевич
19
Ковачевич
9
Пртаджин
Остались в запасе
Ганновер-96
Веен
30
Лео Вайнкауф
ВР
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
26
Antonio Foti
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
20
Мухаммед Дамар
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Ганновер-96 - Веен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
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Германия. Третья Лига, 10 тур
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0 : 0
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