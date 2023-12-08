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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Айнтрахт
Веен - Айнтрахт: обзор матча 08 декабря 2023
Веен
08.12.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
18'
А. Вукотич
48'
Ф. Кауфманн
56'
Р. Филипп
76'
Ф. Кауфманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Айнтрахт
90'
+3
Замена
С. Декарли
️️️️
M. Rittmüller
Желтая карточка
A. Ćatić
88'
88'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Ф. Кауфманн
Замена
Д. Фешнер
️️️️
Ф. Карстенс
86'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
Х. Ли
77'
Замена
A. Ćatić
️️️️
N. Rieble
77'
76'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кауфманн
Пас отдал
Р. Иванов
Замена
A. Jonjić
️️️️
Д. Айредейл
66'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Р. Хойссер
66'
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Филипп
Пас отдал
Ф. Кауфманн
Желтая карточка
Р. Хойссер
53'
50'
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
48'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кауфманн
Пас отдал
Р. Филипп
46'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
М. Мультауп
46'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
J. Arath Gomez
46'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Я. Николау
ГОЛ! 1:0!
А. Вукотич
Пас отдал
Р. Хойссер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
20
Александар Вукотич
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Джон Айредейл
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
(К)
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
4
Яннис Николау
(К)
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
30
Anton Donkor
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
6
Джино Фешнер
ЦП
30
K. Froese
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Юссеф Амин
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
24
Сиди Сане
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
1-2-5
20
Вукотич
27
15
9
Гоппел
9
Пртаджин
14
Ли
30
Хойссер
17
Карстенс
4-1-1-4
1
Хофманн
4
Бичакчич
4
Куруджай
29
6
Иванов
4
Николау
11
Мультауп
18
39
Крауссе
7
Кауфманн
30
17
Карстенс
6
Фешнер
6
Фешнер
17
Карстенс
30
Хойссер
25
Бацнер
25
Бацнер
30
Хойссер
18
Айредейл
11
11
18
Айредейл
27
34
34
27
14
Ли
19
Ковачевич
19
Ковачевич
14
Ли
29
3
Декарли
3
Декарли
29
7
Кауфманн
13
Грисбек
13
Грисбек
7
Кауфманн
11
Мультауп
21
Хельгасон
21
Хельгасон
11
Мультауп
4
Николау
9
Филипп
9
Филипп
4
Николау
18
26
Крюгер
26
Крюгер
18
Остались в запасе
Веен
Айнтрахт
4
Мартин Анга
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
16
Tino Casali
ВР
8
Юссеф Амин
ЦП
24
Сиди Сане
ПВ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
4
Мартин Анга
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
8
Юссеф Амин
ЦП
24
Сиди Сане
ПВ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Веен - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
2
Офсайды
1
2
Количество передач
235
226
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Брита-Арена
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