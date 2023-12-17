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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Веен
Санкт-Паули - Веен: обзор матча 17 декабря 2023
Санкт-Паули
17.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Веен
47'
М. Хартель
84'
Д. Айредейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Веен
Замена
К. Бухалфа
️️️️
М. Салиакас
90'
+1
Желтая карточка
Э. Саад
88'
Замена
К. Меткалф
️️️️
О. Афолаян
85'
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Айредейл
Пас отдал
Ф. Карстенс
84'
Замена
N. Rieble
️️️️
A. Ćatić
Замена
M.
️️️️
Й. Эггештайн
76'
74'
Замена
Д. Фешнер
️️️️
Р. Хойссер
74'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Т. Гоппел
74'
Замена
K. Froese
️️️️
Ю. Каде
59'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
Н. Бацнер
57'
Желтая карточка
Ф. Карстенс
Желтая карточка
М. Салиакас
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Хартель
Пас отдал
Й. Эггештайн
47'
32'
Желтая карточка
Н. Бацнер
20'
Желтая карточка
М. Анга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Хауке Валь
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
30
Робин Хойссер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
(К)
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Maurides
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Веен
37
Ben Nink
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
2-3-2-3
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
11
Саад
10
Хартель
19
Эггештайн
21
Афолаян
6
Валь
4-3-1-3
9
Гоппел
17
Карстенс
20
Вукотич
4
Анга
30
Хойссер
15
21
Каде
25
Бацнер
34
9
Пртаджин
16
2
Салиакас
11
Бухалфа
11
Бухалфа
2
Салиакас
21
Афолаян
24
Меткалф
24
Меткалф
21
Афолаян
19
Эггештайн
25
25
19
Эггештайн
30
Хойссер
6
Фешнер
6
Фешнер
30
Хойссер
34
27
27
34
21
Каде
30
30
21
Каде
9
Гоппел
4
4
9
Гоппел
25
Бацнер
18
Айредейл
18
Айредейл
25
Бацнер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Веен
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
37
Ben Nink
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Остались в запасе
37
Ben Nink
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Санкт-Паули - Веен
2
3
Всего ударов по воротам
11
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
4
6
Офсайды
1
1
Количество передач
357
132
Точность передач %
84
61
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Миллернтор
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