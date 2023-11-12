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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Кайзерслаутерн
Веен - Кайзерслаутерн: обзор матча 12 ноября 2023
Веен
12.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
51'
Т. Гоппел
65'
И. Пртаджин
39'
М. Риттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Кайзерслаутерн
Замена
Ю. Каде
️️️️
Р. Хойссер
90'
+2
87'
Замена
D. Hanslik
️️️️
Н. Сольдо
87'
Замена
L. Lobinger
️️️️
Ю. Нихуэс
Замена
К. Беннеттс
️️️️
A. Ćatić
84'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
И. Пртаджин
83'
78'
Желтая карточка
Ю. Нихуэс
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Т. Гоппел
74'
74'
Замена
P. Hercher
️️️️
Ж. Циммер
74'
Замена
Т. Рашль
️️️️
М. Риттер
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
Х. Ли
73'
ГОЛ! 2:1!
И. Пртаджин
Пас отдал
Р. Хойссер
65'
65'
Замена
К. Редондо
️️️️
Р. Тачи
63'
Желтая карточка
Н. Сольдо
ГОЛ! 1:1!
Т. Гоппел
51'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Риттер
Пас отдал
Т. Бойд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
8
Жан Циммер
(К)
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
29
Ричмонд Тачи
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
13
Терренс Бойд
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Веен
16
Max Reinthaler
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
18
Джон Айредейл
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
3-1-1-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
15
25
Бацнер
9
Гоппел
9
Пртаджин
34
30
Хойссер
16
3-2-1-4
1
Краль
4
Сольдо
8
Циммер
27
Пухач
16
Нихуэс
29
Тачи
10
Клемент
7
Риттер
5
33
Эльведи
13
Бойд
34
18
Беннеттс
18
Беннеттс
34
30
Хойссер
21
Каде
21
Каде
30
Хойссер
9
Пртаджин
18
Айредейл
18
Айредейл
9
Пртаджин
9
Гоппел
4
4
9
Гоппел
14
Ли
19
Ковачевич
19
Ковачевич
14
Ли
7
Риттер
21
Рашль
21
Рашль
7
Риттер
16
Нихуэс
9
9
16
Нихуэс
8
Циммер
29
29
8
Циммер
29
Тачи
11
Редондо
11
Редондо
29
Тачи
4
Сольдо
19
19
4
Сольдо
Остались в запасе
Веен
Кайзерслаутерн
16
Max Reinthaler
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Веен - Кайзерслаутерн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Брита-Арена
Новости команд
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Веен
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