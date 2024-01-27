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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Герта
Веен - Герта: обзор матча 27 января 2024
Веен
27.01.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Герта
24'
Ф. Ковачевич
53'
Ф. Ковачевич
72'
Т. Гоппел
59'
Д. Кенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Герта
Замена
Ю. Каде
️️️️
Т. Гоппел
88'
Замена
E. Taffertshofer
️️️️
Р. Хойссер
87'
Замена
K. Froese
️️️️
Н. Бацнер
87'
83'
Желтая карточка
Х. Табакович
76'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
ГОЛ! 3:1!
Т. Гоппел
Пас отдал
Н. Бацнер
72'
Замена
Х. Ли
️️️️
Ф. Ковачевич
71'
70'
Замена
B. Hussein
️️️️
А. Бухалакис
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Л. Гюнтер
66'
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кенни
57'
Замена
С. Превляк
️️️️
Д. Шерхант
57'
Замена
П. Дардаи
️️️️
А. Баркок
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ковачевич
Пас отдал
B. Jacobsen
53'
46'
Замена
М. Винклер
️️️️
Д. Зеефуик
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ковачевич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
6
Маркус Матисен
(К)
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
30
Робин Хойссер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
19
Франко Ковачевич
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
(К)
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Веен
16
Max Reinthaler
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
36
Nassim Elouarti
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
10
Мартен Винклер
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
24
Gustav Christensen
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
3-2-2-1-3
17
Карстенс
6
Матисен
20
Вукотич
21
Гюнтер
9
Гоппел
30
Хойссер
15
25
Бацнер
9
Пртаджин
16
19
Ковачевич
3-2-1-1-2
1
Эрнст
37
Ляйстнер
2
Кемпф
31
Дардаи
42
Зеефуик
3
Кенни
41
Бухалакис
25
Баркок
9
Табакович
7
Шерхант
25
Бацнер
30
30
25
Бацнер
9
Гоппел
21
Каде
21
Каде
9
Гоппел
19
Ковачевич
14
Ли
14
Ли
19
Ковачевич
30
Хойссер
23
23
30
Хойссер
21
Гюнтер
4
4
21
Гюнтер
41
Бухалакис
8
8
41
Бухалакис
42
Зеефуик
10
Винклер
10
Винклер
42
Зеефуик
7
Шерхант
14
Превляк
14
Превляк
7
Шерхант
25
Баркок
10
Дардаи
10
Дардаи
25
Баркок
Остались в запасе
Веен
Герта
16
Max Reinthaler
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
36
Nassim Elouarti
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
36
Nassim Elouarti
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Веен - Герта
2
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
7
Офсайды
0
5
Количество передач
360
546
Сейвы
6
3
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Брита-Арена
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