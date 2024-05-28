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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Ян Регенсбург
Веен - Ян Регенсбург: обзор матча 28 мая 2024
Веен
28.05.2024, вторник, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
1 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Ян Регенсбург
81'
И. Пртаджин
45+2'
D. Kother
47'
К. Фабер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Веен - Ян Регенсбург
Желтая карточка
Д. Фешнер
89'
86'
Замена
A. Bittroff
️️️️
F. Ballas
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
83'
ГОЛ! 1:2!
И. Пртаджин
Пас отдал
A. Ćatić
81'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Х. Ли
75'
Замена
М. Анга
️️️️
S. Mockenhaupt
75'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Ф. Ковачевич
69'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Т. Гоппел
69'
68'
Желтая карточка
O. Schönfelder
Замена
К. Беннеттс
️️️️
Л. Гюнтер
55'
Желтая карточка
А. Вукотич
48'
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Фабер
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
D. Kother
Пас отдал
К. Фабер
41'
Желтая карточка
D. Kother
Желтая карточка
S. Mockenhaupt
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
6
Джино Фешнер
ОП
30
Робин Хойссер
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
4
Sascha Mockenhaupt
(К)
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ян Регенсбург
28
Феликс Гебхардт
ВР
16
Louis Breunig
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
8
Andreas Geipl
(К)
ЦП
6
Rasim Bulic
ЦП
7
Oscar Schönfelder
ЦФ
4
F. Ballas
ЦФ
14
Robin Ziegele
ЦФ
10
Кристиан Виет
ЦФ
11
D. Kother
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Юлиус Каде
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Ян Регенсбург
27
Bryan Hein
ЦЗ
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
6
Benedikt Saller
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
4-1-1-1-4
21
Гюнтер
20
Вукотич
6
Матисен
9
Гоппел
6
Фешнер
30
Хойссер
14
Ли
4
16
19
Ковачевич
9
Пртаджин
2-2-5
28
Гебхардт
28
Фабер
16
8
6
7
11
10
Виет
14
4
4
4
Анга
4
Анга
4
21
Гюнтер
18
Беннеттс
18
Беннеттс
21
Гюнтер
14
Ли
25
Бацнер
25
Бацнер
14
Ли
9
Гоппел
34
34
9
Гоппел
19
Ковачевич
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
19
Ковачевич
4
13
13
4
Остались в запасе
Веен
Ян Регенсбург
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
27
Bryan Hein
ЦЗ
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
6
Benedikt Saller
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Остались в запасе
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Остались в запасе
27
Bryan Hein
ЦЗ
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
6
Benedikt Saller
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Джо Энохс
Статистика матча Веен - Ян Регенсбург
4
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
551
244
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
51
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Брита-Арена
Новости команд
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