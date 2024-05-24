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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ян Регенсбург - Веен
Ян Регенсбург - Веен: обзор матча 24 мая 2024
Ян Регенсбург
24.05.2024, пятница, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, Переходные матчи
1 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Веен
79'
D. Kother
66'
Р. Хойссер
71'
Д. Айредейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ян Регенсбург - Веен
86'
Желтая карточка
Х. Ли
Замена
B. Hein
️️️️
К. Фабер
85'
82'
Замена
Ф. Карстенс
️️️️
Т. Гоппел
ГОЛ! 1:2!
D. Kother
Пас отдал
К. Виет
79'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Айредейл
70'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
Н. Аграфиотис
66'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойссер
58'
Желтая карточка
S. Mockenhaupt
Желтая карточка
L. Breunig
52'
46'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
М. Анга
46'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
К. Беннеттс
46'
Замена
Х. Ли
️️️️
Ф. Ковачевич
Желтая карточка
F. Ballas
33'
29'
Желтая карточка
М. Анга
27'
Желтая карточка
К. Беннеттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
28
Феликс Гебхардт
ВР
16
Louis Breunig
ЦЗ
28
Конрад Фабер
ПЗ
8
Andreas Geipl
(К)
ЦП
6
Rasim Bulic
ЦП
11
D. Kother
ЦФ
10
Кристиан Виет
ЦФ
7
Oscar Schönfelder
ЦФ
14
Robin Ziegele
ЦФ
4
F. Ballas
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Маркус Матисен
(К)
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
6
Джино Фешнер
ОП
30
Робин Хойссер
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ян Регенсбург
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
27
Bryan Hein
ЦЗ
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
32
Alexander Weidinger
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
23
Jannik Graf
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
30
K. Froese
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Хюн-Жу Ли
АП
18
Джон Айредейл
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
2-2-5
28
Гебхардт
16
28
Фабер
8
6
10
Виет
4
14
7
11
4-1-2-4
9
Гоппел
20
Вукотич
6
Матисен
4
Анга
6
Фешнер
30
Хойссер
18
Беннеттс
9
Пртаджин
25
Аграфиотис
19
Ковачевич
16
28
Фабер
27
27
28
Фабер
18
Беннеттс
21
Гюнтер
21
Гюнтер
18
Беннеттс
9
Гоппел
17
Карстенс
17
Карстенс
9
Гоппел
19
Ковачевич
14
Ли
14
Ли
19
Ковачевич
25
Аграфиотис
18
Айредейл
18
Айредейл
25
Аграфиотис
4
Анга
4
4
4
Анга
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Веен
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
32
Alexander Weidinger
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
23
Jannik Graf
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
30
K. Froese
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
32
Alexander Weidinger
ЦФ
9
Valdrin Mustafa
ЦФ
23
Jannik Graf
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
Остались в запасе
30
K. Froese
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Ян Регенсбург - Веен
2
4
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
14
Офсайды
1
1
Количество передач
233
486
Сейвы
4
1
Точность передач %
55
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Continental Arena, Regensburg
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