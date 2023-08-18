Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Карлсруэ
Веен - Карлсруэ: обзор матча 18 августа 2023
Веен
18.08.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Карлсруэ
22'
Х. Ли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Карлсруэ
87'
Замена
T. Rossmann
️️️️
D. Herold
87'
Замена
M. Beifus
️️️️
Р. Бормут
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
83'
79'
Желтая карточка
Д. Бурнич
Замена
A. Jonjić
️️️️
Х. Ли
75'
70'
Замена
И. Матанович
️️️️
Ф. Шлюзенер
70'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
Замена
Т. Гоппел
️️️️
S. Mockenhaupt
67'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
K. Froese
66'
Желтая карточка
Х. Ли
64'
Желтая карточка
K. Froese
57'
56'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Д. Бросински
Замена
N. Rieble
️️️️
Л. Гюнтер
46'
Желтая карточка
Д. Фешнер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Х. Ли
Пас отдал
Д. Фешнер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
30
K. Froese
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Веен
13
Mohamed Amsif
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
11
Antonio Jonjić
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
11
Tim Rossmann
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
3-2-5
21
Гюнтер
6
Матисен
4
Анга
6
Фешнер
30
4
9
Пртаджин
14
Ли
30
Хойссер
17
Карстенс
4-2-2-3
18
Бросински
32
Бормут
20
2
Юнг
31
Йенсен
10
Ванитцек
8
Небель
13
Штиндль
28
30
Древес
24
Шлюзенер
21
Гюнтер
27
27
21
Гюнтер
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
14
Ли
11
11
14
Ли
4
9
Гоппел
9
Гоппел
4
30
19
Ковачевич
19
Ковачевич
30
32
Бормут
4
4
32
Бормут
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
20
11
11
20
24
Шлюзенер
31
Матанович
31
Матанович
24
Шлюзенер
18
Бросински
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
18
Бросински
Остались в запасе
Веен
Карлсруэ
13
Mohamed Amsif
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Главный тренер
Нильс Деринг
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
13
Mohamed Amsif
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Веен - Карлсруэ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Новости команд
Все
Веен
Карлсруэ
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.26 08:47
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
2021.08.07 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
2017.10.24 21:25
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
2021.10.27 21:39
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+