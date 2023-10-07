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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Гамбург
Веен - Гамбург: обзор матча 07 октября 2023
Веен
07.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
81'
А. Вукотич
89'
М. Мухайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Гамбург
Желтая карточка
F. Stritzel
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Мухайм
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
М. Матисен
83'
82'
Желтая карточка
Л. Рейс
ГОЛ! 1:0!
А. Вукотич
81'
79'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Й. Мефферт
79'
Замена
А. Немет
️️️️
Д. Хаджикадунич
Замена
A. Ćatić
️️️️
Т. Гоппел
76'
74'
Замена
И. Ферай
️️️️
Б. Джатта
Замена
K. Froese
️️️️
Х. Ли
61'
Желтая карточка
Д. Фешнер
57'
54'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Л. Озтюнали
Замена
A. Jonjić
️️️️
Ф. Ковачевич
46'
Замена
N. Rieble
️️️️
Л. Гюнтер
46'
41'
Желтая карточка
М. Мухайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Веен
27
Nico Rieble
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
4-1-1-5
21
Гюнтер
6
Матисен
20
Вукотич
4
Анга
6
Фешнер
25
Бацнер
30
Хойссер
19
Ковачевич
9
Гоппел
14
Ли
16
4-4-2
1
Фернандес
6
Хаджикадунич
5
Рамуш
20
ван дер Бремпт
28
Мухайм
21
Озтюнали
8
Бенеш
15
Рейс
28
Мефферт
18
Джатта
19
Глатцель
21
Гюнтер
27
27
21
Гюнтер
14
Ли
30
30
14
Ли
6
Матисен
4
4
6
Матисен
19
Ковачевич
11
11
19
Ковачевич
9
Гоппел
34
34
9
Гоппел
18
Джатта
10
Ферай
10
Ферай
18
Джатта
28
Мефферт
91
Домпе
91
Домпе
28
Мефферт
21
Озтюнали
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
21
Озтюнали
6
Хаджикадунич
90
Немет
90
Немет
6
Хаджикадунич
Остались в запасе
Веен
Гамбург
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Веен - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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1 : 0
24.10.2026
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