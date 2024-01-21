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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Веен
Магдебург - Веен: обзор матча 21 января 2024
Магдебург
21.01.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Веен
80'
T. Ito
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Веен
Желтая карточка
Х. Чека
90'
+4
Замена
А. Хоти
️️️️
Б. Атик
90'
+3
90'
+1
Замена
A. Jonjić
️️️️
Р. Хойссер
84'
Вторая желтая
A. Ćatić
81'
Замена
K. Froese
️️️️
Н. Бацнер
ГОЛ! 1:0!
T. Ito
Пас отдал
S. Gnaka
80'
79'
Желтая карточка
Т. Гоппел
Замена
Х. Чека
️️️️
Л. Белл Белл
77'
Замена
T. Ito
️️️️
К. Амаечи
67'
Замена
S. Gnaka
️️️️
Ж. Югонет
67'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
А. Конде
67'
62'
Замена
Х. Ли
️️️️
Ф. Ковачевич
Желтая карточка
Д. Хебер
53'
49'
Желтая карточка
A. Ćatić
48'
Желтая карточка
S. Mockenhaupt
46'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Л. Гюнтер
35'
Желтая карточка
Л. Гюнтер
Желтая карточка
Ж. Югонет
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Бариш Атик
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
30
Робин Хойссер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Веен
16
Max Reinthaler
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
30
K. Froese
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
4-1-1-3-2
19
Белл Белл
4
Югонет
15
Хебер
7
Бокхорн
23
Эльфадли
6
Конде
23
Атик
27
Эль-Ханкури
10
Амаечи
1
5
4-2-1-4
9
Гоппел
6
Матисен
20
Вукотич
21
Гюнтер
30
Хойссер
15
25
Бацнер
4
9
Пртаджин
19
Ковачевич
16
4
Югонет
8
8
4
Югонет
23
Атик
4
Хоти
4
Хоти
23
Атик
6
Конде
13
Кремпицки
13
Кремпицки
6
Конде
19
Белл Белл
30
Чека
30
Чека
19
Белл Белл
10
Амаечи
17
17
10
Амаечи
25
Бацнер
30
30
25
Бацнер
19
Ковачевич
14
Ли
14
Ли
19
Ковачевич
30
Хойссер
11
11
30
Хойссер
21
Гюнтер
34
34
21
Гюнтер
Остались в запасе
Магдебург
Веен
30
Noah Kruth
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
16
Max Reinthaler
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Магдебург - Веен
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
15
Офсайды
4
0
Количество передач
593
332
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Альт
(Хойсвайлер)
Стадион:
Авнет Арена
Посещаемость:
22582 из 30098 зрителей (75%)
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