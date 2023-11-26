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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Веен
Гройтер Фюрт - Веен: обзор матча 26 ноября 2023
Гройтер Фюрт
26.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Веен
20'
А. Зиб
84'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Веен
Замена
Д. Србени
️️️️
Б. Хргота
88'
Замена
М. Мейерхофер
️️️️
С. Аста
88'
Замена
Л. Петков
️️️️
Т. Лемперле
88'
85'
Замена
A. Jonjić
️️️️
Р. Хойссер
ГОЛ! 2:0!
Б. Хргота
Пас отдал
Ю. Грин
84'
80'
Желтая карточка
Ф. Ковачевич
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Р. Вагнер
79'
72'
Желтая карточка
Т. Гоппел
Замена
Д. Абиама
️️️️
А. Зиб
72'
70'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
A. Ćatić
69'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
66'
Желтая карточка
Д. Фешнер
63'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
Х. Ли
63'
Замена
Д. Айредейл
️️️️
Н. Бацнер
Желтая карточка
Д. Юнг
58'
54'
Желтая карточка
М. Матисен
Желтая карточка
С. Аста
48'
Желтая карточка
Р. Вагнер
44'
43'
Желтая карточка
А. Вукотич
ГОЛ! 1:0!
А. Зиб
Пас отдал
Р. Вагнер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
27
Nico Rieble
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
4-3-3
40
Урбиг
21
Юнг
4
4
Хаддади
2
Аста
66
18
Вагнер
37
Грин
19
Лемперле
9
Зиб
10
Хргота
3-1-1-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
6
Фешнер
25
Бацнер
14
Ли
9
Гоппел
34
30
Хойссер
9
Пртаджин
2
Аста
28
Мейерхофер
28
Мейерхофер
2
Аста
18
Вагнер
14
Консбрух
14
Консбрух
18
Вагнер
19
Лемперле
25
Петков
25
Петков
19
Лемперле
9
Зиб
18
Абиама
18
Абиама
9
Зиб
10
Хргота
7
Србени
7
Србени
10
Хргота
34
21
Гюнтер
21
Гюнтер
34
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
30
Хойссер
11
11
30
Хойссер
14
Ли
19
Ковачевич
19
Ковачевич
14
Ли
25
Бацнер
18
Айредейл
18
Айредейл
25
Бацнер
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Веен
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Хайко Фогель
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Остались в запасе
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Гройтер Фюрт - Веен
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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