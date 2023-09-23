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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Веен - Эльверсберг
Веен - Эльверсберг: обзор матча 23 сентября 2023
Веен
23.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Эльверсберг
20'
Т. Якобсен (П)
77'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Эльверсберг
Желтая карточка
Н. Бацнер
89'
83'
Замена
M. Correia
️️️️
J. Rochelt
78'
Замена
L. Finn Pinckert
️️️️
У. Вандермерш
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Р. Хойссер
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
В. Фагир
Замена
Д. Айредейл
️️️️
K. Froese
74'
Желтая карточка
М. Матисен
72'
69'
Желтая карточка
S. Sahin
67'
Замена
L. Dürholtz
️️️️
Т. Якобсен
67'
Замена
A. Sicker
️️️️
M. Feil
63'
Желтая карточка
M. Feil
46'
Замена
В. Фагир
️️️️
Л. Шнелльбахер
Замена
Х. Ли
️️️️
Ю. Каде
46'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Ф. Карстенс
46'
Замена
И. Пртаджин
️️️️
Ф. Ковачевич
46'
27'
Желтая карточка
Т. Якобсен
27'
Желтая карточка
M. Neubauer
Желтая карточка
Ф. Карстенс
24'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Якобсен
Желтая карточка
М. Анга
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
27
Nico Rieble
ЦП
6
Джино Фешнер
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
30
K. Froese
ЦП
16
Florian Stritzel
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
5
Торе Якобсен
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Веен
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
2-4-5
4
Анга
6
Матисен
27
21
Каде
30
6
Фешнер
17
Карстенс
19
Ковачевич
9
Гоппел
30
Хойссер
16
3-5
20
5
Якобсен
8
10
5
7
10
Сток
33
4
30
Хойссер
25
Бацнер
25
Бацнер
30
Хойссер
21
Каде
14
Ли
14
Ли
21
Каде
17
Карстенс
34
34
17
Карстенс
19
Ковачевич
9
Пртаджин
9
Пртаджин
19
Ковачевич
30
18
Айредейл
18
Айредейл
30
28
Вандермерш
19
19
28
Вандермерш
24
Шнелльбахер
19
Фагир
19
Фагир
24
Шнелльбахер
10
13
13
10
7
17
17
7
5
Якобсен
11
11
5
Якобсен
Остались в запасе
Веен
Эльверсберг
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
28
Tim Boss
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Веен - Эльверсберг
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
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