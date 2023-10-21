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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Оснабрюк - Веен
Оснабрюк - Веен: обзор матча 21 октября 2023
Оснабрюк
21.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Веен
9'
Х. Ли
70'
Р. Хойссер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оснабрюк - Веен
90'
+1
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
Желтая карточка
H. Rorig
87'
Замена
J. Verhoek
️️️️
Д. Гнаасе
79'
Замена
L. Kehl
️️️️
M. Gyamfi
78'
78'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Т. Гоппел
78'
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
Х. Ли
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хойссер
Замена
Н. Ниман
️️️️
К. Конте
68'
Замена
H. Rorig
️️️️
M. Thalhammer
68'
67'
Замена
K. Froese
️️️️
Н. Бацнер
67'
Замена
A. Jonjić
️️️️
Д. Айредейл
Замена
Х. Макридис
️️️️
J. Wulff
46'
37'
Желтая карточка
М. Анга
Желтая карточка
Д. Гнаасе
15'
Желтая карточка
M. Gyamfi
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ли
Пас отдал
Т. Гоппел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
33
Timo Beermann
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
10
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
18
Джон Айредейл
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Оснабрюк
25
Никлас Виманн
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
13
Lukas Kunze
ЦП
22
Lars Kehl
ЦП
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
11
Antonio Jonjić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
2-4-4
22
Грил
3
4
8
Теше
27
Кюизанс
10
26
Гнаасе
33
10
Конте
18
Энгельхардт
8
3-1-1-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
6
Фешнер
25
Бацнер
18
Айредейл
30
Хойссер
14
Ли
9
Гоппел
34
4
22
22
4
10
14
Макридис
14
Макридис
10
8
3
3
8
10
Конте
7
Ниман
7
Ниман
10
Конте
26
Гнаасе
23
23
26
Гнаасе
14
Ли
21
Гюнтер
21
Гюнтер
14
Ли
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
25
Бацнер
30
30
25
Бацнер
9
Гоппел
4
4
9
Гоппел
18
Айредейл
11
11
18
Айредейл
Остались в запасе
Оснабрюк
Веен
25
Никлас Виманн
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
25
Никлас Виманн
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
Остались в запасе
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Оснабрюк - Веен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
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