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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Веен
Карлсруэ - Веен: обзор матча 02 февраля 2024
Карлсруэ
02.02.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Веен
35'
Б. Зивзивадзе
53'
И. Матанович
48'
И. Пртаджин
74'
Н. Бацнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Веен
90'
+4
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
И. Пртаджин
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
90'
+2
Замена
Д. Бросински
️️️️
П. Небель
88'
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
Б. Зивзивадзе
88'
75'
Желтая карточка
S. Mockenhaupt
74'
ГОЛ! 2:2!
Н. Бацнер
Замена
Н. Рапп
️️️️
Ж. Гондорф
73'
Замена
Л. Йенсен
️️️️
Д. Бурнич
73'
70'
Замена
A. Ćatić
️️️️
Л. Гюнтер
70'
Замена
K. Froese
️️️️
Х. Ли
62'
Желтая карточка
Л. Гюнтер
Желтая карточка
Д. Бурнич
60'
57'
Замена
S. Mockenhaupt
️️️️
Ф. Карстенс
ГОЛ! 2:1!
И. Матанович
Пас отдал
М. Ванитцек
53'
48'
ГОЛ! 1:1!
И. Пртаджин
ГОЛ! 1:0!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Ф. Хайзе
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
28
Marcel Franke
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
6
Маркус Матисен
(К)
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
30
Робин Хойссер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Хюн-Жу Ли
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Веен
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
30
K. Froese
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
3-3-1-4
22
16
Хайзе
2
Юнг
27
Бурнич
8
Гондорф
10
Ванитцек
8
Небель
28
30
Древес
31
Матанович
11
Зивзивадзе
3-2-2-2-2
17
Карстенс
6
Матисен
20
Вукотич
9
Гоппел
21
Гюнтер
30
Хойссер
15
25
Бацнер
14
Ли
9
Пртаджин
16
8
Гондорф
6
Рапп
6
Рапп
8
Гондорф
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
8
Небель
18
Бросински
18
Бросински
8
Небель
27
Бурнич
31
Йенсен
31
Йенсен
27
Бурнич
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
14
Ли
30
30
14
Ли
17
Карстенс
4
4
17
Карстенс
21
Гюнтер
34
34
21
Гюнтер
9
Пртаджин
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
9
Пртаджин
Остались в запасе
Карлсруэ
Веен
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
Остались в запасе
6
Джино Фешнер
ОП
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Карлсруэ - Веен
1
2
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
472
488
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
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