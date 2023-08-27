Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Веен
Нюрнберг - Веен: обзор матча 27 августа 2023
Нюрнберг
27.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Веен
69'
Я. Гьямера
76'
Т. Хандверкер (П)
56'
И. Пртаджин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Веен
87'
Замена
А. Вукотич
️️️️
И. Пртаджин
85'
Вторая желтая
М. Анга
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
Н. Браун
85'
82'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
Ф. Карстенс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Хандверкер
76'
75'
Желтая карточка
М. Анга
70'
Замена
A. Jonjić
️️️️
K. Froese
ГОЛ! 1:1!
Я. Гьямера
69'
Замена
Т. Хандверкер
️️️️
Д. Узун
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Пртаджин
Пас отдал
Р. Хойссер
47'
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Д. Фешнер
47'
Замена
Т. Гоппел
️️️️
S. Mockenhaupt
Замена
Й. Кастроп
️️️️
Т. Думан
47'
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
A. Loune
46'
40'
Вторая желтая
Х. Ли
37'
Желтая карточка
Ф. Карстенс
19'
Желтая карточка
Д. Фешнер
Желтая карточка
Т. Думан
16'
16'
Желтая карточка
Х. Ли
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
K. Okunuki
14'
Красная карточка
А. Гюрлеен
11'
Желтая карточка
A. Loune
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
42
Джан Узун
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
27
Nico Rieble
ЦП
30
K. Froese
ЦП
9
Иван Пртаджин
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Нюрнберг
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Йенс Кастроп
ЦП
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Веен
13
Mohamed Amsif
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
11
Antonio Jonjić
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
3-4-1-2
26
Матениа
38
Хорн
11
Браун
30
Гьямера
42
Узун
30
8
Думан
44
14
Голлер
15
Гюрлеен
91
Хаяси
2-3-5
4
Анга
6
Матисен
6
Фешнер
27
30
14
Ли
16
17
Карстенс
4
30
Хойссер
44
19
Хюбнер
19
Хюбнер
44
42
Узун
29
Хандверкер
29
Хандверкер
42
Узун
11
Браун
4
Лоуренс
4
Лоуренс
11
Браун
8
Думан
17
Кастроп
17
Кастроп
8
Думан
30
37
Шлаймер
37
Шлаймер
30
9
Пртаджин
20
Вукотич
20
Вукотич
9
Пртаджин
6
Фешнер
15
15
6
Фешнер
30
11
11
30
4
9
Гоппел
9
Гоппел
4
17
Карстенс
19
Ковачевич
19
Ковачевич
17
Карстенс
Остались в запасе
Нюрнберг
Веен
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
13
Mohamed Amsif
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Остались в запасе
13
Mohamed Amsif
ВР
16
Max Reinthaler
ЦЗ
21
Юлиус Каде
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Нюрнберг - Веен
2
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Новости команд
Все
Нюрнберг
Веен
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Кубок Германии. «Бавария» с трудом прошла «Веен» (3:2), Кейн забил на 94-й минуте
2025.08.27 23:43
«Веен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:35
«Веен» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.26 08:47
Кубок Германии. «Зандхаузен» с капитаном Жировым уступил «Лейпцигу», «Боруссия» Д благодаря хет-трику Холанда разгромила «Вехен»
2021.08.07 23:43
Кубок Германии. «Боруссия М» обыграла «Фортуну», единственный мяч забил Т. Азар и другие результаты
2017.10.24 21:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+