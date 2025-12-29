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Ахмат
Мохамед Конате
Новости
€ 1 млн
Мохамед Конате - новости
Ахмат
12 декабря 1997 (28)
#13 | Нападающий
190 см
Буркина-Фасо
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Трансферы
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
21 августа
4
Селюк – об «Ахмате»: «Черчесов хочет биться за 3-е место»
22 июля
2
Список трансферных «хотелок» Артиги, выдвинутый руководству «Рубина»
31 января
2
Названы два клуба РПЛ, в которые «Ахмат» может отправить Конате
2025.12.29 12:04
Селюк заговорил об увольнении Черчесова из «Ахмата»: «Он не умеет использовать нападающих»
2025.12.15 16:54
2
Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»
2025.12.14 09:36
1
Игрок «Ахмата» недоволен Черчесовым
2025.12.13 09:52
5
Селюк считает, что Сергееву и Комличенко следовало уйти из РПЛ
2025.07.10 10:33
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» отказал двум клубам РПЛ
2025.07.08 21:00
Конате вернулся в «Ахмат» по двум причинам
2025.07.08 16:43
2
Видео
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб
2025.07.08 15:00
5
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
2025.02.09 22:07
6
Экс-форвард четырех клубов РПЛ может перейти в команду Бундеслиги
2024.07.14 22:56
Назван иностранный клуб, в который могут перейти Антон Миранчук и Мохамед Конате
2024.07.02 19:05
3
Лучший бомбардир «Ахмата» отказывается продлевать контракт
2024.02.27 12:23
3
Нападающий «Ахмата»: «За границей говорю, что я из Грозного – отвечают: «Ооо, это опасный человек!»
2024.01.10 23:39
2
Клубы из трех европейских стран интересуются форвардом «Ахмата» Конате
2023.12.14 09:14
Фото
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.30 18:44
Агент Селюк рассказал о будущем Конате в «Ахмате»
2023.10.30 12:01
3
Конате предложил провести финал Лиги чемпионов в Грозном
2023.08.30 16:42
Конате рассказал о зарплатах в «Ахмате»: «Просто конфетка!»
2023.08.29 09:59
2
Фото
Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.21 10:55
5
«Локомотив» не договорился с «Ахматом» по Конате: грозненцы потребовали сумму вдвое выше его рыночной стоимости
2023.06.27 14:27
«Локомотив» выбирает между четырьмя нападающими
2023.06.20 15:00
9
«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира «Ахмата»: агент пытается устроить его в «Локомотив»
2023.05.31 17:39
1
Селюк назвал тройку лучших форвардов РПЛ
2023.05.25 22:55
Фото
Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»
2023.05.15 11:11
2
Конате: «Люблю Грозный – здесь все как в Африке»
2023.05.10 15:48
1
Назван лучший игрок 26-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.05.09 12:46
2
Конате: «Выигрываем, чтобы Кадыров был рад. Кто бы не хотел «Мерседес»?»
2023.04.03 09:18
4
1
2
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Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
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Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
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Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
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Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
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Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
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