Лучший бомбардир в истории «Ахмата» отказал двум клубам РПЛ

Дмитрий Селюк, агент новичка «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, что у форварда были другие варианты продолжения карьеры в РПЛ.

«Локомотив» был заинтересован (в Конате), но, как мне кажется, они не до конца верили, что он сможет уйти из саудовского клуба. Поэтому подписали (Николая) Комличенко.

Также очень хотели видеть у себя руководители «Торпедо», но вы видите, какая там ситуация. Но даже не в этом дело, а в том, что «Ахмат» для него – дом родной.

В Грозном сделали определенные шаги, чтобы он вернулся, и большую роль сыграли руководители и болельщики клуба.

Фанаты писали ему очень много и просили, чтобы он возвращался. Тем более у него семья в России, есть и квартира», – заявил агент.