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РПЛ 2026/2027
Команды
Ахмат
Мохамед Конате
Статистика
€ 1 млн
Мохамед Конате - статистика
Ахмат
12 декабря 1997 (28)
#13 | Нападающий
190 см
Буркина-Фасо
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
69' - 90'
76'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
3 : 2
13.09.2026
Динамо Мх
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 1
07.09.2026
Ахмат
1' - 81'
56'
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
76' - 90'
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Команда
И
Г
П
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К
Ахмат
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
3 : 0
03.09.2026
Ахмат
69' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
70' - 90'
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