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    Мохамед Конате - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Мохамед
    Фамилия Конате
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 4 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Ахмат (Грозный)
    23.11.2022 1' -73' Ахмат (Грозный) 2:1 Динамо (Москва)
    17'
    29.09.2022 65' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    88'
    13.09.2022 1' -66' Динамо (Москва) 2:1 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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