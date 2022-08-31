Мохамед Конате - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Конате
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Конате
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|4
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|23.11.2022
|1' -73'
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|17'
|29.09.2022
|65' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|88'
|13.09.2022
|1' -66'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)