Конате рассказал о зарплатах в «Ахмате»: «Просто конфетка!»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о зарплатах в грозненском клубе.

– «Ахмат» находится по санкциями США. Как в клубе обстоят дела с зарплатами?

– Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!