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    • Конате рассказал о зарплатах в «Ахмате»: «Просто конфетка!»

    Конате рассказал о зарплатах в «Ахмате»: «Просто конфетка!»

    Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о зарплатах в грозненском клубе.

    – «Ахмат» находится по санкциями США. Как в клубе обстоят дела с зарплатами?

    – Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!

    • Конате в Грозном 2 года.
    • 25-летний игрок получил российский паспорт.
    • В «Ахмате» сообщили, что к Конате есть интерес из других клубов – в том числе из Африки.

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    Источник: Sprot24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1285

      k611 8 минут назад

      Не секрет, что по меркам обычных людей у футболистов в РПЛ фантастические зарплаты

      0
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      Рейтинг: +901

      Айболид 2 часа назад

      Свинота не спешит интересоваться "за чей счёт банкет" - потому как этим ссыкунам ссыкотно до Ахмата докапываться .
      Привыкли в зенитовский кошелёк только свои рыла совать .
      Позор "елдаходу" .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13177

      Вомбат 3 часа назад

      По зарплатной ведомости Ахмат в нижней половине РПЛ, но там наверняка платят серые зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +2824

      Болотоход 3 часа назад

      Представляю как в помойке лазурной пальчиками и ногами и руками потирают)))

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      Рейтинг: +30875

      JTherry > Болотоход 1 час назад

      немытые мозоли на пальцах натёрли, считая купюры, если даже у ахматовцев нет проблем...)

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