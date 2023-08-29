Конате рассказал о зарплатах в «Ахмате»: «Просто конфетка!»

Не секрет, что по меркам обычных людей у футболистов в РПЛ фантастические зарплаты
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о зарплатах в грозненском клубе.
– «Ахмат» находится по санкциями США. Как в клубе обстоят дела с зарплатами?
– Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят (показывает жест потирания пальцев). Просто конфетка!
- Конате в Грозном 2 года.
- 25-летний игрок получил российский паспорт.
- В «Ахмате» сообщили, что к Конате есть интерес из других клубов – в том числе из Африки.