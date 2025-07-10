Селюк считает, что Сергееву и Комличенко следовало уйти из РПЛ

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферы нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо» и форварда Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».
«Комличенко и Сергееву как раз надо было идти в Саудовскую Аравию, потому что им уже по 30 лет. Там хорошо заканчивать карьеру.
А вот Мохамеду Конате рано ее заканчивать, и мы, наоборот, решили ее возобновить. Думаю, он вернется туда, к нему там хорошо относятся», – сказал Селюк.
- Во вторник «Ахмат» объявил о возвращении 27-летнего Конате, который подписал трехлетний контракт с грозненским клубом. Буркиниец выступал за грозненцев с июля 2021 года по август 2024 года.
- В прошлом сезоне форвард играл за «Эр-Рияд».
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- 30-летний Комличенко в минувшем сезоне провел 37 матчей за «Ростов», забил 9 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: Odds.ru