Селюк считает, что Сергееву и Комличенко следовало уйти из РПЛ

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферы нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо» и форварда Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

«Комличенко и Сергееву как раз надо было идти в Саудовскую Аравию, потому что им уже по 30 лет. Там хорошо заканчивать карьеру.

А вот Мохамеду Конате рано ее заканчивать, и мы, наоборот, решили ее возобновить. Думаю, он вернется туда, к нему там хорошо относятся», – сказал Селюк.