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    • Нападающий «Ахмата»: «За границей говорю, что я из Грозного – отвечают: «Ооо, это опасный человек!»

    Нападающий «Ахмата»: «За границей говорю, что я из Грозного – отвечают: «Ооо, это опасный человек!»

    Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о реакции иностранцев, когда он упоминает о том, где проживает.

    – Что тебе больше всего нравится, когда ты в России?

    – Когда жена готовит русский борщ. И еще мне приятно, что я знаю язык. Когда находишься за границей и начинаешь говорить по-русски, люди на тебя так смотрят – типа: вау, это русский?

    И мне от этого сразу приятно так, я такой: «Да, я русский!» Они спрашивают: «Ты откуда?» Я говорю: «Грозный, Чеченская республика!» Они такие: «Ооо, это опасный человек!»

    • 26-летний Конате в «Ахмате» с 2021 года.
    • До этого он играл за «Урал», «Тамбов» и «Химки».
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов в 22 матчах.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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    10.01.2024 23:39
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    Комментарии (2)
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    momwig_
    1704920469
    Дебилы и не в Чечне живут.. Тоже.
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