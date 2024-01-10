Нападающий «Ахмата»: «За границей говорю, что я из Грозного – отвечают: «Ооо, это опасный человек!»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о реакции иностранцев, когда он упоминает о том, где проживает.

– Что тебе больше всего нравится, когда ты в России?

– Когда жена готовит русский борщ. И еще мне приятно, что я знаю язык. Когда находишься за границей и начинаешь говорить по-русски, люди на тебя так смотрят – типа: вау, это русский?

И мне от этого сразу приятно так, я такой: «Да, я русский!» Они спрашивают: «Ты откуда?» Я говорю: «Грозный, Чеченская республика!» Они такие: «Ооо, это опасный человек!»