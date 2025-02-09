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  • Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги

Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Ливая Гарсии из АЕКа в «Спартак».

«Гарсия же из АЕКа перешел? Вот я всегда говорю, что иногда надо смотреть вокруг себя. Вот был Конате, у которого закончился контракт с «Ахматом». Допустим, «Спартак» мог бы его подписать за гораздо меньшие деньги.

Почему я говорю именно про Конате? Потому что АЕК хотел приобрести именно Конате. Другое дело, что Конате ушел в Саудовскую Аравию по другим причинам. Но греки хотели его подписать. То есть клуб, который как раз хотел усилиться Конате, продает игрока в «Спартак».

Для меня многие вещи тут странные. Если бы не было зимней паузы, «Спартак» занимал бы первое место. Красно‑белые явно набрали ход. Что‑что, а с нападением в «Спартаке» все было нормально.

Сейчас же «Спартак» снова берет дорогостоящих игроков. И когда футболисты покупаются за такие деньги, их хотят сразу ставить в состав. Не будет никто их держать на лавке за такие деньги. И те, кто делал результат до этого, могут начать обижаться», – сказал Селюк.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Гарсии в «Спартак» составила 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • 27-летний форвард сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с красно-белыми на 3,5 года.
  • Нападающий Мохамед Конате в августе прошлого года перешел в «Аль-Рияд».
  • Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего буркинийца в 2,7 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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09.02.2025 22:07
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Комментарии (4)
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Кривая да нелёгкая
1739132954
Ну да, но увидим по неустойкам и прочим делишкам мазутных
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АК 68
1739133651
Да он никакой, твой Конате, за 17 игр у саудитов всего 3гола забил, если бы был нормальный, его бы купил более статусный клуб.
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7:1
1739145517
селюг, как обычно, про своих любимых зулусов. ну не может он не говорить про них, жопа чешется так, что начинает нервно ёрзать на стуле. чуть позже его отпустит)
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