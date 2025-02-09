Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Ливая Гарсии из АЕКа в «Спартак».

«Гарсия же из АЕКа перешел? Вот я всегда говорю, что иногда надо смотреть вокруг себя. Вот был Конате, у которого закончился контракт с «Ахматом». Допустим, «Спартак» мог бы его подписать за гораздо меньшие деньги.

Почему я говорю именно про Конате? Потому что АЕК хотел приобрести именно Конате. Другое дело, что Конате ушел в Саудовскую Аравию по другим причинам. Но греки хотели его подписать. То есть клуб, который как раз хотел усилиться Конате, продает игрока в «Спартак».

Для меня многие вещи тут странные. Если бы не было зимней паузы, «Спартак» занимал бы первое место. Красно‑белые явно набрали ход. Что‑что, а с нападением в «Спартаке» все было нормально.

Сейчас же «Спартак» снова берет дорогостоящих игроков. И когда футболисты покупаются за такие деньги, их хотят сразу ставить в состав. Не будет никто их держать на лавке за такие деньги. И те, кто делал результат до этого, могут начать обижаться», – сказал Селюк.