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Конате вернулся в «Ахмат» по двум причинам

8 июля, 16:43
4

Дмитрий Селюк, агент новичка «Ахмата» Мохамеда Конате, объяснил возвращение форварда в грозненский клуб.

«Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях.

Конате является лучшим бомбардиром за всю историю «Ахмата», он решил увеличить количество голов, чтобы его в последствии никто не догнал.

У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.

Были варианты и в России, и в Турции, и в ОАЭ. Некоторые турецкие клубы обиделись, что он не перешел к ним.

Но мы в очень хороших отношениях с «Ахматом» и всегда готовы им помочь», – сказал Селюк.

  • Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 год.
  • Он забил 34 гола в 90 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
  • Прошлым летом Конате ушел в саудовский «Аль-Рияд».
  • После возвращения он заключил с грозненцами 3-летний контракт.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аль-Рияд Ахмат Конате Мохамед
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Комментарии (4)
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Интерес
1751983044
Наконец Селюк может теперь с полным основанием бакланить как участник процесса,а не месить пустоту,будучи к нему непричастным! Будет весело.
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Бомж Зины
1751983304
Интересно сколько он забил??? 10-15 мячей, ну 3-6 еще забьет, считай рекорд Роналдо побьёт, в прямом смысле, и вечный рекорд руским установит
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Цугундeр
1751983519
Оживился "торговец чёрным золотом". Ненадолго, упырина, ненадолго..)
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АК 68
1751985796
Первая причина это то, что саудитам он больше не нужен - в 29 играх забить 4 мяча в их чемпионате для напа это вообще ни о чем. Вторая причина это то, что кроме Ахмата он вообще больше никому не нужен и по старому знакомству Селюк его пристроил.
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