Конате вернулся в «Ахмат» по двум причинам

Дмитрий Селюк, агент новичка «Ахмата» Мохамеда Конате, объяснил возвращение форварда в грозненский клуб.

«Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях.

Конате является лучшим бомбардиром за всю историю «Ахмата», он решил увеличить количество голов, чтобы его в последствии никто не догнал.

У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.

Были варианты и в России, и в Турции, и в ОАЭ. Некоторые турецкие клубы обиделись, что он не перешел к ним.

Но мы в очень хороших отношениях с «Ахматом» и всегда готовы им помочь», – сказал Селюк.