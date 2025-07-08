Конате вернулся в «Ахмат» по двум причинам

Дмитрий Селюк, агент новичка «Ахмата» Мохамеда Конате, объяснил возвращение форварда в грозненский клуб.
«Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях.
Конате является лучшим бомбардиром за всю историю «Ахмата», он решил увеличить количество голов, чтобы его в последствии никто не догнал.
У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.
Были варианты и в России, и в Турции, и в ОАЭ. Некоторые турецкие клубы обиделись, что он не перешел к ним.
Но мы в очень хороших отношениях с «Ахматом» и всегда готовы им помочь», – сказал Селюк.
- Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 год.
- Он забил 34 гола в 90 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
- Прошлым летом Конате ушел в саудовский «Аль-Рияд».
- После возвращения он заключил с грозненцами 3-летний контракт.
Источник: «Матч ТВ»