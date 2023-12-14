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Клубы из трех европейских стран интересуются форвардом «Ахмата» Конате

14 декабря 2023, 09:14

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, подтвердил наличие вариантов продолжения карьеры в Европе у игрока.

– Гендиректор «Ахмата» уже высказался, что клуб готов в случае поступления предложения продать Конате. Но может и не продать. Все же у него контракт до мая.

Тут надо понимать, что «Ахмат» попадает под санкции, из‑за чего ему сложно продать футболиста в Европу.

Понятно, что Конате уже исполнилось 26 лет. В самом соку. Сам он хочет попробовать себя в Европе, безусловно. Получится или нет – второй момент. Тяжело сказать, как все будет.

– Но есть же варианты не только с европейскими клубами.

– Конечно, есть. Можно поехать в обход. У него есть предложение от очень хорошего клуба – «Аль‑Ахли» из Египта. Но надо понимать, что если он пойдет туда или в Саудовскую Аравию, то уйти оттуда очень сложно.

Потому что это очень богатые клубы. Если подпишет контракт на два‑три года, то только придется отрабатывать это соглашение. Эти клубы просто не продают футболистов, деньгами их не удивить. Поэтому заинтересованы перейти в европейские команды.

Через три недели сборная Буркина‑Фасо вместе с Конате будет бороться за Кубок Африки. Если он себя проявит там, будет много забивать на турнире – все возможно.

Подчеркну, мы хотим, чтобы и «Ахмат» заработал деньги, выручил средства за него. Очень уважаем этот клуб.

– Какие есть варианты в Европе наиболее вероятные для перехода, даже несмотря на санкции?

– Испания, Германия, Италия. Оттуда есть интерес. Более того, если бы не санкции, его бы давно подписал один из клубов из этих стран. Если бы не было сложности с платежами.

– Россию рассматриваете для продолжения карьеры?

– Да, рассматриваем. Готовы рассмотреть. Но тут есть момент, что у всех команд в России разыгрались нападающие.

  • Рыночная стоимость Конате – 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард «Ахмата» забил 7 голов в 22 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Конате Мохамед
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