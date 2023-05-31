Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира «Ахмата»: агент пытается устроить его в «Локомотив»

    «Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира «Ахмата»: агент пытается устроить его в «Локомотив»

    «Ахмат» готов продать нападающего Мохамеда Конате летом минимум за 3,5 миллиона евро.

    «Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив». Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 25-летний буркиниец в 24 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.
    • Конате – лучший бомбардир «Ахата» в этом сезоне.
    • Он собирается получить российский паспорт.

    Новости по теме
    Селюк назвал тройку лучших форвардов РПЛ
    Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата» 2
    Конате: «Люблю Грозный – здесь все как в Африке» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5366

      PAREVG. 1 час назад

      В свое время Геркус отказался иметь дело с Селюком, и был прав, Локо выиграл РПЛ.
      А Гинер, помнится, обжигался на его мартыхаях не раз.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 