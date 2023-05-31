«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира «Ахмата»: агент пытается устроить его в «Локомотив»

«Ахмат» готов продать нападающего Мохамеда Конате летом минимум за 3,5 миллиона евро.

«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив». Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», – сообщил источник «Чемпионата».

25-летний буркиниец в 24 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.

Конате – лучший бомбардир «Ахата» в этом сезоне.

Он собирается получить российский паспорт.

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