«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира «Ахмата»: агент пытается устроить его в «Локомотив»

В свое время Геркус отказался иметь дело с Селюком, и был прав, Локо выиграл РПЛ.
А Гинер, помнится, обжигался на его мартыхаях не раз.
«Ахмат» готов продать нападающего Мохамеда Конате летом минимум за 3,5 миллиона евро.
«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив». Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», – сообщил источник «Чемпионата».
- 25-летний буркиниец в 24 матчах сезона РПЛ забил 10 мячей.
- Конате – лучший бомбардир «Ахата» в этом сезоне.
- Он собирается получить российский паспорт.