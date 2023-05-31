«Краснодар» хочет купить лучшего бомбардира «Ахмата»: агент пытается устроить его в «Локомотив»

«Ахмат» готов продать нападающего Мохамеда Конате летом минимум за 3,5 миллиона евро.

«Интерес по Конате обозначал «Краснодар», но агент игрока Дмитрий Селюк пытается устроить трансфер Конате в «Локомотив». Однако руководство московского клуба сейчас концентрируется на российских кандидатах», – сообщил источник «Чемпионата».