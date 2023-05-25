Селюк назвал тройку лучших форвардов РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, каких нападающих считает лучшими в РПЛ.

«Кордоба, Конате и Дзюба. Они реально выделяются на фоне остальных, но возраст Дзюбы накладывает свой отпечаток. Вот он поиграл немного, уже травмировался.

Он из-за возраста может выбывать из строя, это может настораживать кого-либо, но с точки зрения качества игры в штрафной площади он один из лучших», – считает Селюк.