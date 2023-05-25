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    Селюк назвал тройку лучших форвардов РПЛ

    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, каких нападающих считает лучшими в РПЛ.

    «Кордоба, Конате и Дзюба. Они реально выделяются на фоне остальных, но возраст Дзюбы накладывает свой отпечаток. Вот он поиграл немного, уже травмировался.

    Он из-за возраста может выбывать из строя, это может настораживать кого-либо, но с точки зрения качества игры в штрафной площади он один из лучших», – считает Селюк.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    25.05.2023 22:55
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